Liveübertragung: Donnerstag, 19. Oktober, 19.55 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 19. Oktober 2023, erstmals über einen CDU/CSU-Antrag mit dem Titel „Libyen in den außenpolitischen Fokus nehmen – Rasche Parlaments- und Präsidentschaftswahlen herbeiführen“ (20/8857). Im Anschluss an die halbstündige Aussprache soll die Vorlage zur weiteren Beratung an den Auswärtigen Ausschuss überwiesen werden. (vom/18.10.2023)