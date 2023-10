Der Deutsche Bundestag richtet seit Montag, 16. Oktober 2023, zum 18. Mal den Jugendmedienworkshop mit dem Titel „Demokratie zwischen Tiktok und Bundestag“ aus. Das übergeordnete Thema des diesjährigen Workshops lautet „Politische Partizipation von jungen Menschen“. Unter der Schirmherrschaft von Bundestagsvizepräsidentin Aydan Özoğuz (SPD) und in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung sowie dem Verein Jugendpresse Deutschland e.V. setzen sich junge Menschen kritisch mit dem aktuellen politisch-parlamentarischen Geschehen auseinander, treffen Abgeordnete persönlich und nehmen an Gesprächen mit Mitgliedern von Fachausschüssen teil.

Bestandteil des viertägigen Programmes sind zudem Vorträge zur Pressearbeit des Deutschen Bundestages und dem Auftreten des Parlaments in Sozialen Medien. Die Jugendlichen treffen Fachleute zu den Workshop-Themen und recherchieren eigenständig zu einem selbstgewählten Aspekt des Workshops. Ziel ist die Produktion eigener journalistischer Beiträge, die in einem Online-Dossier in Text-, Audio-, Video- oder Social Media-Beiträge des Lehr- und Lernmagazins politikorange veröffentlicht werden. Auf www.mitmischen.de wird in den nächsten Tagen der diesjährige Jugendmedienworkshop aktuell begleitet. (eis/17.10.2023)