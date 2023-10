Liveübertragung: Donnerstag, 9. November, 11.40 Uhr

Über Neuerungen im Hinblick auf die elektronische Patientenakte (ePA) berät der Bundestag am Donnerstag, 9. November 2023. Den Abgeordneten wird dann der von der Bundesregierung angekündigte Gesetzentwurf „zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens“ (Digital-Gesetz – DigiG) ebenso vorliegen wie der Gesetzentwurf „zur verbesserten Nutzung von Gesundheitsdaten“ (Gesundheitsdatennutzungsgesetz – GDNG). Beide Regierungsvorlagen sollen im Anschluss an die knapp 70-minütige Debatte an den federführenden Gesundheitsausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden.

Zur Beratung steht außerdem ein Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Elektronische Patientenakte zum Wohl der Versicherten nutzen“ (20/8798). Der Antrag soll ebenfalls an den Gesundheitsausschuss überwiesen werden.

Digital-Gesetz der Bundesregierung

Die Bundesregierung möchte die Potenziale der elektronischen Patientenakte (ePA) „zur Steigerung der Patientensicherheit und der medizinischen und pflegerischen Versorgungsqualität“ nutzen, heißt es in dem Entwurf. Dazu soll statt der aktuellen Zustimmungslösung („Opt-in“), bei der die Patienten der Nutzung der ePA explizit zustimmen müssen, flächendeckend eine Widerspruchslösung („Opt-out“) integriert werden, die einen Widerspruch der Versicherten bei Nicht-Nutzung der ePA verlangt.

Außerdem soll das E-Rezept besser nutzbar werden. Hierzu soll es zukünftig möglich sein, die E-Rezept-App der Gesellschaft für Telematik auch mittels der ePA-Apps zu nutzen. Des Weiteren werde es ermöglicht, digitale Identitäten, NFC-fähige elektronische Gesundheitskarten (eGK) sowie dazugehörige PINs aus der E-Rezept-App heraus zu beantragen.

Gesundheitsdatennutzungsgesetz

Mit dem Gesetz sollen Gesundheitsdaten für die Forschung erschlossen werden. Kern des Gesetzes ist die erleichterte Nutzbarkeit von Gesundheitsdaten für gemeinwohlorientierte Zwecke. Dazu soll unter anderem eine dezentrale Gesundheitsdateninfrastruktur mit einer zentralen Datenzugangs- und Koordinierungsstelle für die Nutzung von Gesundheitsdaten aufgebaut werden.

Antrag der Linken

Die Linksfraktion fordert begleitende Regelungen zugunsten der Versicherten bei der Nutzung der elektronischen Patientenakte (ePA). Das Versagen bei der Einführung der ePA dürfe nicht durch die automatische Zuweisung einer ePA (Opt-out) kompensiert werden, sondern bedürfe weitreichender Verbesserungen, heißt es in ihrem Antrag.

Eine Opt-out-Regelung für die ePA könne den informierten Einstieg in die Vorteile der digitalen Aktenführung deutlich erleichtern, schreiben die Abgeordneten. Das höhere Maß an Verbindlichkeit durch die Opt-out-Variante müsse jedoch durch eine Reihe von Regelungen flankiert werden, die das Vertrauen von Versicherten und Leistungserbringern in die ePA stärken.

Gefordert wird unter anderem, dass auch für Menschen ohne Smartphone oder Onlinezugang oder mit eingeschränkten Nutzungskompetenzen der Widerspruch gegen eine elektronische Patientenakte sehr einfach möglich sein müsse. Einen Opt-out bei der Weitergabe der persönlichen Gesundheitsdaten dürfe es nicht geben. Lese- und Schreibrechte an Dritte müssten immer aktiv gegeben werden.

Eine zentral entwickelte ePA-App muss nach Ansicht der Linken zudem unabhängig von Krankenkassen zu beziehen sein. Außerdem müsse die ePA spätestens mit Einführung der Opt-out-Lösung einen erlebbaren Mehrwert für Versicherte und Leistungserbringer bieten. Dafür müsse sie mit strukturierten Daten bestückt werden können. (pk/ hau/23.10.2023)