Liveübertragung: Donnerstag, 9. November, 9 Uhr

Am Donnerstag, 9. November 2023, findet im Bundestag eine Vereinbarte Debatte zum Thema „Historische Verantwortung wahrnehmen – Jüdisches Leben in Deutschland schützen“ statt. Knapp 70 Minuten sind dafür eingeplant. Vor 85 Jahren, in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 kam es in der sogenannten Reichspogromnacht zu vom nationalsozialistischen Regime organisierten und gelenkten Gewaltmaßnahmen gegen Juden im Deutschen Reich. Sie stellten den Beginn der systematischen Verfolgung und Vernichtung des europäischen Judentums dar. (hau/23.10.2023)