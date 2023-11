Der Bundestag hat am Donnerstag, 22. Juni 2023, den Weg für eine Begrenzung der jährlichen Neuanpflanzungsgenehmigung für den Weinanbau freigemacht. Mit der breiten Mehrheit aller Fraktionen mit Ausnahme der AfD stimmten die Abgeordneten dem Entwurf der Bundesregierung für ein elftes Gesetz zur Änderung des Weingesetzes (20/6874) zu. Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft hatte das Ursprungsgesetz zuvor an einigen Stellen geändert (20/7276).

Abgelehnt mit allen übrigen Stimmen wurde hingegen ein Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Förderung von pilzwiderstandsfähigen Reben“ (20/6914). Zur Abstimmung lag eine Beschlussempfehlung des Landwirtschaftsausschusses vor (20/7276).

Erstmals beraten wurde zudem ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Den Fortbestand des deutschen Weinbaus schützen – Pflanzenschutzmittelreduktion und Weinbau in Deutschland zukunftssicher vereinbaren“ (20/7253). Er wurde zur federführenden Beratung in den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft überwiesen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Die Bundesregierung will mit ihrem Gesetzentwurf (20/6874) die jährliche Neuanpflanzungsgenehmigung für den Weinanbau begrenzen. Die EU-Verordnung 1308 / 2013 regelt, dass jährlich ein Prozent der Flächen, die am 31. Juli des vorangegangenen Jahres mit Reben bepflanzt waren, für Neuanpflanzungen bestimmt sind. Allerdings kann die Fläche reduziert werden, wenn, wie im Fall der deutschen Winzer, die Notwendigkeit besteht, ein drohendes Überangebot an Weinerzeugnissen zu verhindern.

Laut Bundesregierung hat die Branche im Jahr 2022 zehn Prozent weniger Wein abgesetzt, was zu einem Umsatzrückgang von 6,5 Prozent geführt habe. Dabei hätten heimische Anbieter überproportionale Mengenverluste und Umsatzrückgänge gegenüber Weinen aus dem Ausland zu verzeichnen gehabt. Eine weitere Begrenzung der jährlichen Neuanpflanzungsgenehmigungen auf 0,3 Prozent der mit Reben bepflanzten Gesamtfläche innerhalb der Bundesrepublik kann daher aus Sicht der Regierung dazu beitragen, dass sich die Marktsituation nicht verschlechtert. Der Gesetzentwurf ermächtigt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, per Rechtsverordnung Vorschriften für den Weinsektor zu erlassen.

Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion forderte in ihrem Antrag (20/6914), den Weinanbau stärker in die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU zu verankern, um damit Anreize für Anbau von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten (PIWIs), für sogenannte PIWI-Weine, zu schaffen.

Die Bundesregierung wurde aufgefordert, die Umstellung auf pilzwiderstandsfähige Rebsorten und die Vermarktung von PIWI-Weinen finanziell zu fördern und diese Rebsorten in der Direktvermarktung zu stärken. Außerdem sollte die Forschung von PIWI-Weinen an Hochschulen intensiviert werden. Zudem sollten nach Ansicht der AfD finanzielle Anreize für Praxisbetriebe über die GAP bereitgestellt werden.

Antrag der CDU/CSU

Der Antrag der Unionsfraktion (20/7253) enthält 23 Forderungen an die Bundesregierung. So soll sich die Bundesregierung in der EU gegen ein Totalverbot von zugelassenen chemischen Pflanzenschutzmitteln in sensiblen Gebieten wie Natur-, Vogel- und Wasserschutzgebieten einsetzen. Auch soll sie eine Festlegung der konkreten Höhe des Reduktionsziels von chemischen Pflanzenschutzmitteln bis 2030 einfordern. In den Mittelpunkt der geplanten EU-Verordnung „Sustainable Use Regulation“ (SUR) solle die zielgerichtete Förderung der Artenvielfalt an die Stelle von pauschalen Verboten und Reduktionszielen treten.

Sicherstellen will die Fraktion den notwendigen Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln bei bestimmten Rebkrankheiten, wie etwa dem echten und dem falschen Mehltau. Sie macht sich dafür stark, dass chemische Pflanzenschutzmittel weiterhin durch bemannte Flugzeuge und unbemannte Drohnen gerade in Steillagen ausgebracht werden können. Auch die Unionsfraktion tritt für die Anpflanzung von PIWI-Rebsorten in deutschen Weinbergen als Baustein zur Einsparung chemischer Pflanzenschutzmittel ein.

Die Fraktion befürwortet nach eigenen Angaben einen SUR-Verordnungsentwurf, der eine wirtschaftlich tragfähige Reduzierung der eingesetzten Pflanzenschutzmittel im deutschen Weinbau sowie einen zukunftssicheren Fortbestand des deutschen Weinbaus in allen 13 Weinbauregionen Deutschlands vereinbart und den Beitrag des Weinbergs als „Hotspot der Artenvielfalt“ anerkennt (vom/nki/ste/22.06.2023)