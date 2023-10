Die Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung steht im Mittelpunkt einer öffentlichen Sitzung des Petitionsausschusses am Montag, 6. November 2023. Ab 13.15 Uhr diskutiert der Ausschuss über die öffentliche Eingabe der Journalistin und Autorin Anne Dittmann (ID 153338), in der gefordert wird, die von Familienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) ursprünglich bezifferten zwölf Milliarden Euro jährlich für die Finanzierung der geplanten Kindergrundsicherung auch tatsächlich vorzusehen.

Die Petition wurde 54.960-mal innerhalb der in den Verfahrensgrundsätzen des Petitionsausschusses vorgegebenen Vierwochenfrist mitgezeichnet und hat somit das für eine öffentliche Beratung benötigte Quorum (50.000) erfüllt.

Die Kindergrundsicherung soll laut einem Beschluss des Bundeskabinetts erstmals 2025 ausgezahlt werden. Dafür sind 2,4 Milliarden Euro zusätzlich vorgesehen. Bislang wurde der entsprechende Gesetzentwurf dem Bundestag noch nicht zugeleitet.

Versprechen aus dem aktuellen Koalitionsvertrag

„Kinderarmut ist keine Verhandlungssache“, heißt es in der Petition. Laut Familienministerin Paus, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Ulrich Schneider, und anderen Verbänden brauche es wenigstens zwölf Milliarden Euro für eine wirksame Kindergrundsicherung, schreibt die Petentin. Nur so könne man die Kinderarmut in Deutschland bekämpfen. „Wir fordern nicht mehr als das Versprechen im aktuellen Koalitionsvertrag ein, auf das sich die Ampel mal geeinigt hat“, betont Dittmann.

Kinderarmut, so schreibt sie, werde strukturell erzeugt und sei kein Zeichen von mangelnder Bildung. Sie beträfe vor allem Einelternfamilien und Familien mit drei und mehr Kinder. Die Ursachen seien vielschichtig: Alleinerziehende würden etwa in der Steuerklasse II ähnlich besteuert wie Singles in Steuerklasse I, „obwohl sie nicht nur Lohnarbeiten, sondern sich auch gleichzeitig um Kinder kümmern“. Dazu komme das Fehlen von 380.000 Kita-Plätzen in diesem Jahr. Die vorhandene Betreuung sei zudem in weiten Teilen Deutschland kostenintensiv. „Der Gender-Pay-Gap und die Orientierung an der 40-Stunden-Woche als Standard benachteiligen vor allem Menschen mit Fürsorgeverantwortung, insbesondere Mütter“, macht die Petentin deutlich.

Neuer Spitzenwert bei Kinderarmut erreicht

Deutschland habe 2022 bei der Kinderarmut sogar einen neuen Spitzenwert erreicht. Mittlerweile lebe jedes vierte bis fünfte Kind in Armut. Daran habe keine der politischen Maßnahmen aus den vergangenen Jahrzehnten etwas geändert, sage auch der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband, heißt es in der Eingabe.

Studien, unter anderem der Bertelsmann Stiftung, belegten, „dass nur eine wirksame Kindergrundsicherung diesen Zustand akut beseitigen kann“.

„Es scheitert nicht am Geld, sondern am Wollen“

Kinder hätten das Recht, ohne Armut aufzuwachsen, schreibt die Petentin. Kinderarmut habe lebenslange Folgen. Diese beträfen unter anderem die psychische und körperliche Gesundheit, Bildungs- und berufliche Chancen und soziale Beziehungen, da es zwischen Kinderarmut, Isolation und Einsamkeit einen Zusammenhang gebe.

Dittmann verweist darauf, dass Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt von vier Billionen US-Dollar im Jahr 2022, eines der reichsten Länder der Welt sei. „Die zwölf Milliarden für die Kindergrundsicherung scheitern nicht am Geld, sondern am Wollen“, schlussfolgert sie. An einer wirksamen Kindergrundsicherung dürfe aber nicht gespart werden.

Abschließendes Votum in späterer Sitzung

Im Verlauf der öffentlichen Sitzung erhält die Petentin die Möglichkeit, ihr Anliegen nochmals kurz darzustellen, um dann konkrete Fragen der Ausschussmitglieder zu beantworten.

An der Sitzung nehmen auch Mitglieder der Bundesregierung teil, die von den Abgeordneten zu dem Thema befragt werden können. Ein abschließendes Votum wird der Ausschuss in einer seiner späteren Sitzungen fällen. (hau/27.10.2023)