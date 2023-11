Der Bundestag befasst sich am Freitag, 16. November 2023, im letzten Tagesordnungspunkt der Sitzungswoche in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema Cum-Ex. In einer Aussprache auf Verlangen der Fraktion der AfD mit dem Titel „Cum-Ex – Konsequenzen für den Kanzler“ debattieren die Abgeordneten eine Stunde lang. (eis/14.11.2023)