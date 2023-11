Liveübertragung: Donnerstag, 16. November, 13 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 16. November 2023, erstmals über zwei Anträge mit den Titeln „Statistische Erfassung und Bekämpfung von Vielehen in der Bundesrepublik Deutschland“ und „Kinderkopftuch als politisch-weltanschauliches Symbol – Verbot in öffentlichen Kindertageseinrichtungen und Schulen“, die die AfD-Fraktion angekündigt hat.

Im Anschluss an die rund 80-minütige Aussprache sollen beide Vorlagen in die Ausschüsse überwiesen werden. Beim ersten Antrag ist offen, ob der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend oder der Ausschuss für Inneres und Heimat die Federführung übernimmt. Der zweite Antrag soll federführend im Familienausschuss beraten werden. (vom/10.11.2023)