Liveübertragung: Mittwoch, 15. November, 16.30 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 15. November 2023, erstmals Anträge zur Internationalisierung von Wissenschaft, die SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP einerseits sowie die CDU/CSU-Fraktion andererseits angekündigt haben, sowie einen Antrag der AfD-Fraktion zum Thema (20/6991). Der Antrag der Koalitionsfraktionen trägt den Titel „Eine interessen- und wertegeleitete Internationalisierung von Wissenschaft und Hochschulbildung“, der Unionsantrag lautet „Rückzug der Bundesregierung aus der internationalen Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung stoppen – Deutsche Vermittlerorganisationen stärken“ und der AfD-Antrag will „die Abwanderung hochqualifizierter deutscher Wissenschaftler statistisch erfassen und gegensteuernd tätig werden“.

Im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache sollen alle drei Vorlagen zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden.

Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion verlangt in ihrem Antrag (20/6991), dass eine amtliche Statistik zur Erforschung und Entwicklung der Abwanderungsabsichten und die tatsächliche Abwanderung hochqualifizierter deutscher Wissenschaftler erhoben wird.

Zudem sollten Förderprogramme und Initiativen entwickelt werden, die speziell darauf ausgerichtet sind, ausgewanderte deutsche Forscher, die im Bereich der MINT-Disziplinen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) tätig sind, für eine Rückkehr nach Deutschland zu gewinnen, schreiben die Abgeordneten. (vom/10.11.2023)