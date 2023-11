Liveübertragung: Mittwoch, 15. November, 18.45 Uhr

Der Bundestag berät am Mittwoch, 15. September 2023, erstmals einen Antrag mit dem Titel „Keine weiteren Belastungen bei den Wohnkosten – Europäische Gebäuderichtlinie stoppen“, den die AfD-Fraktion angekündigt hat. Im Anschluss an die rund 45-minütige Aussprache soll die Vorlage zur weiteren Beratung an den federführenden Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen überwiesen werden. (vom/10.11.2023)