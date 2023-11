Liveübertragung: Mittwoch, 29. November, 13 Uhr

Die Abgeordneten des Bundestages beginnen die Sitzung am Mittwoch, 29. November 2023, mit der eineinhalbstündigen Regierungsbefragung. Der Bundesminister für Verteidigung, Boris Pistorius (SPD), und der Bundesminister für Gesundheit, Dr. Karl Lauterbach (SPD), stehen dem Parlament Rede und Antwort. In Sitzungswochen können die Abgeordneten des Deutschen Bundestages mittwochs nach der Sitzung des Bundeskabinetts über die dort besprochenen Vorhaben Auskunft erhalten und Fragen an die Bundesregierung stellen.

Die Regierungsbefragung im Plenum dient der Erstinformation der Abgeordneten. Sie beginnt mit einem bis zu acht-minütigen Bericht eines Regierungsmitglieds über ein Thema der morgendlichen Sitzung. Anschließend kann zunächst zu diesem Thema, dann zu weiteren Themen der Kabinettssitzung und schließlich zu sonstigen Angelegenheiten gefragt werden. Auch das zweite Mitglied der Bundesregierung erhält Gelegenheit zu einleitenden Worten. (eis/27.11.2023)