Liveübertragung: Dienstag, 28. November, 10 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußert sich am Dienstag, 28. November 2023, im Rahmen einer 25-minütigen Regierungserklärung zur gegenwärtigen Haushaltslage. Ursprünglich wollte der Bundestag den Etatentwurf für 2024 am Freitag, 1. Dezember, verabschieden. Die Schlussberatung wurde jedoch verschoben. Im Anschluss an die Regierungserklärung wird eine zweistündige Debatte geführt.

Hintergrund ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 15. November. Das Gericht hatte entschieden, dass das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 mit der Schuldenregel des Grundgesetzes (Artikel 109 Absatz 3) sowie mit den Artikeln 110 Absatz 2 und 115 Absatz 2 des Grundgesetzes unvereinbar und damit nichtig ist (Aktenzeichen: 2 BvF 1 / 22).

Regulärer Plenarbetrieb von Mittwoch bis Freitag

Das Parlament tritt von Mittwoch, 29. November, bis Freitag, 1. Dezember, dann zu regulären Plenarsitzungen zusammen. So sind für Mittwoch ab 13 Uhr eine Regierungsbefragung sowie eine Fragestunde geplant. Am Donnerstagvormittag soll der Entwurf der Bundesregierung für ein „Rückführungsverbesserungsgesetz“ in erster Lesung beraten werden (20/9463). Damit soll unter anderem „die Fortdauer und die Anordnung von Abschiebungshaft künftig unabhängig von etwaigen Asylantragstellungen möglich sein“.

Erstmals beraten werden soll auch der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (StARModG, 20/9044). Der Entwurf sieht unter anderem vor, bei Einbürgerungen künftig Mehrstaatigkeit generell hinzunehmen. Zugleich soll eine Einbürgerung in der Regel bereits nach einem Aufenthalt von fünf statt bisher acht Jahren möglich sein, bei besonderen Integrationsleistungen auch schon nach drei Jahren.

Für Freitag wurde schließlich die erste Lesung des von der Bundesregierung angekündigten Gesetzentwurfs über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 (Nachtragshaushaltsgesetz 2023) aufgesetzt.

Vorlagen aus den Reihen der Opposition

Am Donnerstag ist neben einer Reihe weiterer Debatten auch eine gut 70-minütige Aussprache zu einem Antrag der CDU/CSU geplant, in dem die Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland gefordert wird (20/6408). Zur Abstimmung über die Initiative hat der Wirtschaftsausschuss eine Beschlussempfehlung abgegeben (20/9271). Die Unionsfraktion fordert in ihrem Antrag unter anderem die Einführung einer sogenannte Bürokratiebremse bei der Einstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Bundesverwaltung. Diese soll bewirken, dass für jeden neuen Beschäftigten eine gleichwertige Stelle an anderer Stelle gestrichen werden muss.

Abstimmen will das Parlament am Donnerstag auch über einen Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Erbschaftsteuer – Privilegien bei Milliardenerbschaften streichen“ (20/7295). Statt „Vergünstigungen“ plädiert Die Linke für mehr Stundungs- und Tilgungsmöglichkeiten. Sie verweist darauf, dass bei Erbschaften und Schenkungen über 20 Millionen Euro der durchschnittliche Steuersatz nur bei 2,8 Prozent liege.

Ein Gesetzentwurf der AfD „zur Bekämpfung der Haushaltsuntreue und zur Sicherung der ordnungsgemäßen Verwendung öffentlicher Mittel“ (20/9394) soll am Freitag erstmals beraten werden. Unter anderem will die Fraktion im Strafgesetzbuch eine neue Strafvorschrift einführen, nach der ein Amtsträger, „der die Ausgabe öffentlicher Mittel bewilligt oder vornimmt und dabei wesentlich haushaltsrechtliche Vorschriften missachtet“, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren bestraft werden soll. (ste/24.11.2023)