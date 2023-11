Liveübertragung: Donnerstag, 30. November, 9 Uhr

Zu Beginn der Plenarsitzung am Donnerstag, 30. November 2023, berät der Bundestag erstmals den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Rückführung (20/9463). Im Anschluss an die rund 80-minütige Aussprache soll der Gesetzentwurf zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem Entwurf des sogenannten Rückführungsverbesserungsgesetzes soll festgelegt werden, dass die Fortdauer und die Anordnung von Abschiebungshaft künftig unabhängig von etwaigen Asylantragstellungen möglich sein soll, auch bei Folgeanträgen. Verstöße gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote sollen als eigenständiger Haftgrund außerhalb der Fluchtgefahr im Rahmen der Sicherungshaft geregelt werden. Zudem ist ein behördliches Beschwerderecht für den Fall der Ablehnung des Abschiebungshaftantrags vorgesehen.

Die Höchstdauer des Ausreisegewahrsams will die Regierung „im Einklang mit dem verfassungs- und europarechtlichen Rahmen“ von derzeit zehn auf 28 Tage verlängern. Die Behörden sollen auch andere Räumlichkeiten als das Zimmer des abzuschiebenden Ausländers in einer Gemeinschaftsunterkunft betreten können.

Widerspruch und Klage ohne aufschiebende Wirkung

Die Zuständigkeit für richterliche Anordnungen von Durchsuchungen im Zusammenhang mit Abschiebungen soll künftig bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit liegen, was gesetzlich klargestellt werden soll. Widerspruch und Klage gegen Einreise- und Aufenthaltsverbote sollen keine aufschiebende Wirkung mehr haben.

Überdies sollen Wohnsitzauflagen und räumliche Beschränkungen ebenfalls künftig von Gesetzes wegen sofort vollziehbar sein. Die Fälle, in denen Staatsanwaltschaften bei Abschiebungen aus der Haft zu beteiligen sind, sollen reduziert werden. Das frühzeitige Auslesen von Mobiltelefonen zur Identitätsklärung einer Person soll auch weiterhin möglich sein. Geplant ist, gesetzliche Anpassungen vorzunehmen, die sich jüngst aus einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ergeben haben. (vom/sto/27.11.2023)