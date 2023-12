Liveübertragung: Freitag, 1. Dezember, 11.40 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Freitag, 1. Dezember 2023, in einer rund 45-minütigen Vereinbarten Debatte mit der Klimaaußenpolitik anlässlich der Klimakonferenz 2023 der Vereinten Nationen in Dubai. Die 28. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (United Nations Framework Convention on Climate Change, COP 28) findet vom 30. November bis 12. Dezember 2023 in der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate statt. (vom/27.11.2023)