Der Rechtsausschuss hat sich am Dienstag, 28. November 2023, mit der Anpassung des Pflichtversicherungsgesetzes und des Gesetzes über die Haftpflichtversicherung für ausländische Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger an die Vorgaben der EU-Richtlinie 2021 / 2118 befasst. Grundlage der öffentlichen Anhörung war ein entsprechender Gesetzentwurf der Bundesregierung (20/8094). Die Richtlinie über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und die Kontrolle der entsprechenden Versicherungspflicht sei überwiegend bis zum 23. Dezember 2023 in deutsches Recht umzusetzen, heißt es darin. (28.11.2023)

Zeit: Dienstag, 28. November 2023, 8 Uhr bis 10 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.700