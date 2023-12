Liveübertragung: Mittwoch, 13. Dezember, 13 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt am Mittwoch, 13. Dezember 2023, vor dem Bundestag eine 20-minütige Regierungserklärung zum Europäischen Rat am 14. und 15. Dezember ab. Im Anschluss folgt die knapp 70-minütige Aussprache. Auf der vorläufigen Tagesordnung für das Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten stehen die Themen Ukraine, Naher Osten, EU-Erweiterung, Mehrjähriger Finanzrahmen 2021-2027, Sicherheit und Verteidigung sowie Außenbeziehungen. Das Treffen findet in Brüssel statt. (hau/04.11.2023)