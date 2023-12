Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung befasst sich in einer öffentlichen Anhörung am Mittwoch, 13. Dezember 2023, mit der Wirkung und Rolle kommunaler Partnerschaften in der Entwicklungszusammenarbeit. Geplant ist eine mündliche Unterrichtung durch die Bundesregierung sowie ein Gespräch mit Niels Albers, Bereichsleiter der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) und einem Vertreter der Stadt Bonn. (08.12.2023)

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Mittwoch, 13. Dezember 2023, 11 Uhr bis 11.55 Uhr

Ort: Berlin, Jakob-Kaiser-Haus, Sitzungssaal 1.302