Der Wirtschaftsausschuss befasst sich am Mittwoch, 13. Dezember 2023, mit dem Strukturwandel in den ostdeutschen Kohleregionen. Grundlage der öffentlichen Anhörung ist ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Fairen Strukturwandel in den ostdeutschen Kohleregionen ermöglichen – Verunsicherungen beenden“ (20/9141) sowie der erste als Unterrichtung vorliegende Bericht der Bundesregierung „über die Evaluierung des Investitionsgesetzes Kohleregionen“ (20/8117). (08.12.2023)

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Mittwoch, 13. Dezember 2023, 9 Uhr bis 10.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.200