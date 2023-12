Liveübertragung: Donnerstag, 18. Januar, 13.10 Uhr

Die erste Beratung des von der Bundesregierung angekündigten Gesetzentwurfes „zur Erweiterung der Teilzeitmöglichkeit in den Jugendfreiwilligendiensten sowie im Bundesfreiwilligendienst für Personen vor Vollendung des 27. Lebensjahres und zur Umsetzung weiterer Änderungen“ (Freiwilligen-Teilzeitgesetz) steht am Donnerstag, 18. Januar 2024, auf der Tagesordnung des Bundestages. Nach 40-minütiger Debatte ist die Überweisung an den federführenden Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur weiteren Beratung geplant.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Mit dem Freiwilligen-Teilzeitgesetz soll für Freiwillige unter 27 Jahren die Möglichkeit geschaffen werden, einen Freiwilligendienst in Teilzeit zu leisten, ohne dass sie dafür persönliche, gesundheitliche oder familiäre Gründe nachweisen müssen, wie es bisher erforderlich ist. Damit würden die Rahmenbedingungen für Freiwillige unter 27 Jahren an diejenigen für lebensältere Freiwillige angepasst, schreibt die Regierung. Weiterhin gelte, dass sich der Dienst auf mehr als 20 Stunden die Woche belaufen muss und alle Beteiligten, insbesondere die Einsatzstellen, mit der Teilzeit einverstanden sein müssen. Die Bundesregierung unterstütze damit die Wünsche der Freiwilligen sowie der Einsatzstellen, Träger und Zentralstellen nach besseren Teilzeit-Regelungen.

Das Freiwilligen-Teilzeitgesetz sieht auch eine Anpassung der Berechnungsgrundlage für das Taschengeld der Freiwilligen vor, dessen Höhe individuell mit den Einsatzstellen vereinbart werde. Damit werde auch dem Koalitionsvertrag nachgekommen, in dem die Koalitionsparteien die Erhöhung des Taschengeldes vereinbart hätten, heißt es.

Konkret soll die Obergrenze - auf Basis der für 2023 geltenden Werte - von 438 Euro monatlich auf 584 Euro monatlich, also um 146 Euro, steigen. Zusätzlich sollen Einsatzstellen Mobilitätszuschläge zahlen dürfen. Im Ergebnis könnten Freiwillige damit deutlich mehr Taschengeld erhalten als bisher. (hau/19.12.2023)