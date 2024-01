„Deutsche Unternehmen entlasten – Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz abschaffen“ lautet der Titel eines Antrags der AfD-Fraktion (20/10062), den der Bundestag am Donnerstag, 18. Januar 2024, beraten hat. Im Anschluss an die Debatte wurde der Antrag in die Ausschüsse überwiesen. Bei den weiteren Beratungen soll der Wirtschaftsausschuss die Federführung übernehmen. (hau/18.01.2024)