Liveübertragung: Donnerstag, 18. Januar, 11.25 Uhr

Der Bundestag widmet sich am Donnerstag, 18. Januar 2024, in einer Vereinbarten Debatte dem Vertrag vom 22. Januar 2019 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration. Vor fünf Jahren sollten mit dem Vertrag von Aachen die Grundlagen der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich auf Basis des Vertrags vom 22. Januar 1963 (Élysée-Vertrag) erneuert und ergänzt werden.

Vertrag von Aachen

Der neue Vertrag, der am 22. Januar 2019 in Aachen von der ehemaligen Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (CDU) und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron unterzeichnet worden war, traf darüber hinaus Vereinbarungen, „die der gemeinsamen Zukunftssicherung und der weiteren Verschränkung der Lebenswelten der deutschen und französischen Bürgerinnen und Bürger dienen“ sollten. Deutschland und Frankreich hatten vereinbart, sich in allen Bereichen den Herausforderungen der Zukunft gemeinsam stellen zu wollen.

Der Bundestag hatte am 26. September 2019 einen dazu gemeinsam vorgelegten Antrag von CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Eine dynamische und zukunftsorientierte deutsch-französische Freundschaft im Dienste Europas“ (19/13533) angenommen. In namentlicher Abstimmung votierte das Parlament anschließend für den Gesetzentwurf der Bundesregierung „zu dem Vertrag vom 22. Januar 2019 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit und Integration“ (19/10051, 19/10519, 19/11247 Nr. 1). (eis/15.01.2023)