Liveübertragung: Mittwoch, 17. Januar, 18.55 Uhr

Die AfD-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Vom dänischen Umgang mit Parallelgesellschaften lernen – Strategische Wende in der Stadt- und Wohnungsbaupolitik einleiten“ angekündigt, den der Bundestag am Mittwoch, 17. Januar 2024, berät. Im Anschluss an die 40-minütige Debatte soll der Antrag an die Ausschüsse überwiesen werden. Bei den weiteren Beratungen soll der Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen die Federführung übernehmen. (hau/19.12.2023)