Die stärkere Bekämpfung von Antisemitismus, Terror, Hass und Hetze haben zwei von der CDU/CSU-Fraktion vorgelegte Gesetzentwürfe zum Ziel, die am Freitag, 17. November 2023, erstmals im Bundestag beraten wurden. Im Anschluss an die Debatte wurden die Vorlagen zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen.

Für den ersten Entwurf übernimmt der Rechtsausschuss die Federführung (20/9310), für den zweiten (20/9311) der Innenausschuss.

Union: Kein Platz für Antisemiten

Die Union will nach den Worten ihres Abgeordneten Alexander Throm (CDU/CSU) mit den Gesetzentwürfen dafür sorgen, dass die Bundesrepublik ihrer Verantwortung gegenüber dem Staat Israel und den Jüdinnen und Juden gerecht wird. Antisemiten hätten keinen Platz in der Gesellschaft, und zwar egal ob von rechts, von links oder muslimisch geprägt, und dies gelte für Deutsche genauso wie für Nichtdeutsche.

Diese Verantwortung müsse im alltäglichen staatlichen Handeln zum Ausdruck kommen. Deswegen müssten die geltenden Gesetze ausgeschöpft werden und da, wo es Lücken gibt, diese geschlossen werden, und zwar für die Deutschen im Strafrecht und für die Nichtdeutschen im Einbürgerungsrecht.

SPD wirft Union Symbolpolitik vor

Dr. Johannes Fechner (SPD) stimmte zu, dass geprüft werden müsse, ob der strafrechtliche Schutz für die jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen noch verbessert werden könne.

Bei dem Vorhaben der Union zur Einengung der Meinungsfreiheit handele es sich aber teilweise um Symbolpolitik. Stattdessen solle effektiver Schutz gesetzlich geregelt werden. Anschauen müsse man sich dagegen die Vorschläge zur Verschärfung der Volksverhetzung. Hier gebe es Reformbedarf.

AfD: Union reagiert nur auf Symptome

Tobias Matthias Peterka (AfD) erklärte, die Vorschläge der Unionsfraktion seien grundsätzlich richtig, die AfD verlange dies immer wieder.

Judenhass sei ganz offensichtlich in „islamischen Parallelgesellschaften“ weitaus identitätsstiftender als der deutsche Staat, seine Kultur und Werte. Ein Bekenntnis zu Israel zu fordern, sei daher Wunschdenken. Die Union reagiere nur auf Symptome und habe die Realität nicht erkannt.

Grüne schlagen gemeinsamen Antrag vor

Lamya Kaddor (Bündnis 90/Die Grünen) sagte, die Union habe in manchen Punkten durchaus Recht. Man müsse auch über den Antisemitismus der Menschen mit Migrationsgeschichten sprechen. Aber nicht jede Demonstration und nicht jede gezeigte palästinensische Flagge sei automatisch Ausdruck von Antisemitismus. Gebraucht werde keine Verschärfung des Strafrechts, sondern dessen konsequente Anwendung.

Kaddor schlug vor, einen gemeinsamen Antrag auf den Weg zu bringen als starkes Zeichen des Parlamentarismus angesichts des grassierenden Antisemitismus. Wer den Einsatz gegen Antisemitismus alleine auf Menschen mit Einwanderungsgeschichte fokussieren wolle, begehe einen folgenschweren Fehler.

Linke: Kampf früher ansetzen

Petra Pau (Die Linke) rief dazu auf, sich den Realitäten zu stellen. Vor dem 7. Oktober, dem Tag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, und danach habe man es mit grassierendem, Menschen bedrohenden Antisemitismus zu tun. Man müsse sich diesem Thema nicht nur mit Blick auf das Strafrecht stellen, sondern man müsse dort ansetzen, wo Antisemitismus überhaupt erst zur Einstellung von Menschen wird.

Zu den Vorschlägen der Union sagte sie, angesichts antisemitischer Hetze und Hetze gegen Migranten und Migrantinnen gehöre eine gesetzgeberische Anpassung des Straftatbestandes Volksverhetzung auf die parlamentarische Tagesordnung.

FDP hebt „gemeinsames Wertefundament“ hervor

Linda Teuteberg (FDP) sagte, wer mit dem Gewaltmonopol des demokratischen Rechtsstaates ein Problem habe, müsse in Deutschland ein Problem haben. Um der besonderen Verantwortung der Deutschen gerecht zu werden, gelte es einerseits, Bekenntnissen auch Taten folgen zu lassen.

Es gehe aber beim Kampf gegen Antisemitismus nicht um Aktionismus, sondern man müsse schauen, wo der Rechtsstaat noch durchsetzungsfähiger werden muss. Es gehe aber grundsätzlich auch um das gemeinsame Wertefundament, gegen dessen Feinde die Gesellschaft wehrhaft sein müsse.

Gesetzentwürfe der Union

Bei den zwei Vorlagen der CDU/CSU-Fraktion geht es zum einen um den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches (StGB) zur Bekämpfung von Antisemitismus, Terror, Hass und Hetze(20/9310), zum anderen um den Gesetzentwurf zur Beendigung des Aufenthalts und Verhinderung der Einbürgerung antisemitischer Ausländer (20/9311). Mit dem ersten Entwurf reagiert sie der Vorlage zufolge auf den Anschlag der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Israel am 7. Oktober 2023, der die Bedrohungslage für jüdische Bürger auch in Deutschland verschärfe. Es sei unerträglich und nicht hinnehmbar, dass der Hamas-Terrorismus und Antisemitismus bejubelt und propagiert, auf Demonstrationen das Existenzrecht Israels öffentlich geleugnet beziehungsweise zur Zerstörung des Staates Israel aufgerufen wird. Wie die Fraktion schreibt, weist das StGB diesbezüglich Schutzlücken auf. Im Einzelnen handele es sich hierbei um Landfriedensbruch, Sympathiewerbung und Volksverhetzung.

Dem zweiten Entwurf zufolge sollen „zum besseren Schutz vor einer weiteren Verfestigung und Ausbreitung eines aus dem Ausland 'zugewanderten' Antisemitismus“ Änderungen im Aufenthalts-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsrecht vorgenommen werden. So will die Fraktion unter anderem im Aufenthaltsrecht einen neuen Paragrafen einführen, demzufolge eine antisemitische Straftat in der Regel die Ausweisung nach sich zieht. Im Anschluss an die Aussprache wurden beide Gesetzentwürfe in den Rechtsausschuss beziehungsweise den Ausschuss für Inneres und Heimat überwiesen. (mwo/mtt/17.11.2023)