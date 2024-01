Der Sportausschuss kommt am Mittwoch, 17. Januar 2024, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Geplant ist ein Gespräch mit Umweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) zum Thema „Nachhaltigkeit und Umweltschutz im Sport: Chancen, Möglichkeiten und Herausforderungen für Vereine“. Auf der Tagesordnung des Gremiums steht außerdem der Sachstand zum sogenannten Reach-Verfahren zur Beschränkung von Blei in Munition und in Angelzubehör sowie Konsequenzen für den Sport. (10.01.2024)

Die Sitzung wird zeitversetzt am Donnerstag ab 14.30 Uhr übertragen.

Zeit: Mittwoch, 17. Januar 2024, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.300