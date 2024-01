Liveübertragung: Mittwoch, 31. Januar, 16 Uhr

Der Bundestag stimmt am Mittwoch, 31. Januar 2024, nach 90-minütiger Aussprache in zweiter Beratung über den Etat des Auswärtigen Amtes ab. Der Einzelplan 05 des Haushaltsgesetzes 2024 (20/7800, 20/7802) sieht in der vom Haushaltsausschuss geänderten Fassung (20/8605) Ausgaben von 6,71 Milliarden Euro vor, was gegenüber 2023 (7,48 Milliarden Euro) einen Rückgang bedeutet. Der Regierungsentwurf sah Ausgaben von 6,16 Milliarden Euro vor.

Bundesministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) kann mit Einnahmen von 67,82 Millionen Euro kalkulieren (2023: 162,52 Millionen Euro). Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 2,56 Milliarden Euro (2023: 2,17 Milliarden Euro).

Humanitäre Hilfe und Krisenprävention

Der Haushaltsausschuss erhöhte den Ansatz für die humanitären Hilfsmaßnahmen im Ausland von 1,73 Milliarden Euro im Regierungsentwurf auf 2,23 Milliarden Euro (2023: 2,71 Milliarden Euro). In der Bereinigungssitzung selbst wurde allerdings eine Kürzung um 200 Millionen Euro vorgenommen, denn der Haushaltsausschuss hatte den Regierungsansatz im Zuge der Etatberatungen im vergangenen Jahr zunächst auf 2,43 Milliarden Euro angehoben.

Für Krisenprävention, Stabilisierung und Friedensförderung sollen 400,1 Millionen Euro zur Verfügung stehen, die Bundesregierung hatte dafür noch 409,57 Millionen Euro eingeplant. Den Beitrag an die Vereinten Nationen erhöhten die Haushälter von 389,11 Millionen Euro im Regierungsentwurf auf 394,04 Millionen Euro. Die Beiträge an Organisationen und Einrichtungen im internationalen Bereich hob der Ausschuss von 222,27 Millionen Euro im Regierungsentwurf auf 250,44 Millionen Euro an.

Abrüstung und Pflege der Auslandsbeziehungen

Zwei Millionen Euro mehr gibt es für Maßnahmen der Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitungszusammenarbeit, der Ausschuss erhöhte den Regierungsansatz von 40 Millionen Euro entsprechend. Einen geringfügigen Zuwachs verzeichnen auch die Einrichtungen zur Pflege der Auslandsbeziehungen. Hier erhöhte der Ausschuss den Regierungsansatz von 11,67 auf 12,46 Millionen Euro.

Gesellschafts- und europapolitische Maßnahmen der politischen Stiftungen sollen mit 76 Millionen Euro statt 70 Millionen Euro wie im Regierungsentwurf bedacht werden. Die Zuwendungen an Schulen im Ausland wurden von 27 Millionen Euro auf 29,1 Millionen Euro aufgestockt. (vom/20.01.2024)