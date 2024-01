Die europäische Perspektive des Gedenkens und Erinnerns an die Opfer des Kommunismus ist Thema eines Fachgesprächs, zu dem die SED-Opferbeauftragte des Deutschen Bundestages, Evelyn Zupke, am Donnerstag, 1. Februar 2024, einlädt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Frage, inwiefern Beiträge geleistet werden können, um die europäische Erinnerungskultur um das Unrecht des Kommunismus zu erweitern. Das Fachgespräch beginnt um 17 Uhr im Saal 3.101 des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses und dauert rund eindreiviertel Stunden.

Die Veranstaltung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Europäisches Gedenken und Erinnern

Zu den gesetzlichen Aufgaben der SED-Opferbeauftragten gehört es, den Deutschen Bundestag darin zu unterstützen, die Aufmerksamkeit für die Belange der Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft im europäischen und internationalen Rahmen zu stärken. Sie wolle die Schicksale der Menschen, die über Jahrzehnte im Osten Deutschlands, aber auch in ganz Europa zu Opfern der kommunistischen Diktatur wurden, sichtbarer werden lassen und würdigen, so Zupke. Gegenwärtig gebe es „noch relevante Lücken“ im nationalen und europäischen Gedenken und Erinnern.

In einem Impulsvortrag stellt Dr. Marek Mutor, Präsident der Platform of European Memory and Conscience (PEMC), das Projekt eines „Pan-European Memorial for the Victims of Totalitarianism in Brussels“, eines europäischen Denkmals für die Opfer des Totalitarismus, vor. Es folgt eine von der Vorsitzenden des Kulturausschusses, Katrin Budde (SPD), moderierte Diskussionsrunde, an der neben Mutor und Zupke auch der Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Uwe Neumärker, die Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Dr. Anna Kaminsky, sowie das Beiratsmitglied im European Network Remembrance and Solidarity (ENRS), Elisabeth Motschmann, teilnehmen. Nach dem Podiumsgespräch ist eine Diskussionsrunde mit dem Publikum geplant. (22.01.2024)