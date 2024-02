Liveübertragung: Freitag, 23. Februar, 10.45 Uhr

Über den Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Stärkung der Fusionsforschung auf Weltklasseniveau“ (20/6907) stimmt der Bundestag am Freitag, 23. Februar 2024, nach knapp 70-minütiger Debatte ab. Den Abgeordneten liegt dazu eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (20/10234) vor. Darüber hinaus liegt dem Plenum ein Antrag der Union zur ersten Lesung vor, der für einen pragmatischen, innovationsfreundlichen Rechtsrahmen für Fusionskraftwerke in Deutschland und Europa (20/10383) wirbt. Die Vorlage soll im Anschluss zur weiteren Beratung an den Forschungsausschuss überwiesen werden.

Antrag der Union

Um die Energiewende voranzutreiben und das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen, muss die Bundesregierung aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion auf Fusionstechnologie setzen. Die Abgeordneten fordern daher ein klares Bekenntnis zur Fusionsenergie. Außerdem solle die Regierung den Bau von zwei Fusionsreaktoren mit konkurrierender Technik beauftragen.