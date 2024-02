Liveübertragung: Donnerstag, 22. Februar, 13.20 Uhr

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages befassen sich am Donnerstag, 22. Februar 2024, mit der Situation in der Landwirtschaft. Dazu hat die AfD-Fraktion zwei Anträge mit den Titeln „Deutsche Landwirtschaft wirklich entlasten – Höfesterben sofort beenden“ (20/10389) und „Stilllegungsflächen für Nahrungs- und Futtermittelproduktion fristlos freigeben“ (20/10390) eingebracht. Beine Vorlagen sollen im Anschluss der Beratung an den Landwirtschaftsausschuss zur weiteren Befassung überwiesen werden. (eis/21.02.2024)