Der Petitionsausschuss befasst sich in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 19. Februar 2024, mit der Petition zum Thema: „Verbesserung der Rahmenbedingungen für die ambulante Versorgung“. Nach Artikel 17 des Grundgesetzes kann sich jede und jeder mit einer Bitte oder Beschwerde an den Deutschen Bundestag wenden. Diese landen beim Petitionsausschuss, der die Petitionen prüft und berät. (12.02.2024)

Die Sitzung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Montag, 19. Februar 2024, 12 Uhr bis 13.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200