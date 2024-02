Liveübertragung: Mittwoch, 13. März, 18 Uhr

„21 Jahre lang ,stark wie die Mark‘ – Jetzt eine ehrliche Bilanz des Euro-Experiments in Deutschland“ lautet der Titel eines von der AfD-Fraktion angekündigten Antrags, der am Mittwoch, 13. März 2024, auf der Tagesordnung des Bundestages steht. Er soll im Anschluss an die 40-minütige Debatte an die Ausschüsse überwiesen werden. Bei den weiteren Beratungen soll der Europaausschuss die Federführung übernehmen. (hau/26.02.2024)