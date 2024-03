Der Bundestag hat von der Tagesordnung abgesetzt einen Tagesordnungspunkt der am Freitag, 15. März 2024, die Nutzung der Kernenergie zur Sicherung der Energieversorgung zum Thema hatte. Dazu hatte die AfD-Fraktion zwei Beratungsvorlagen angekündigt. Sowohl der Antrag „Für eine kostengünstige, sichere und zukunftsfähige Energieversorgung die Kernenergie konsequent ausbauen“ als auch der Antrag mit dem Titel „Beitritt zur europäischen Nuklearallianz“ soll im Anschluss an die 40-minütige Debatte an die Ausschüsse überwiesen werden. Bei den weiteren Beratungen soll der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz die Federführung übernehmen. (hau/12.03.2024)