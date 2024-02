Liveübertragung: Donnerstag, 14. März, 14.50 Uhr

Die Bundesregierung will die Mindeststrafen für die Verbreitung, den Erwerb und den Besitz kinderpornographischer Inhalte anpassen. Der dazu angekündigte Gesetzentwurf „zur Anpassung der Mindeststrafen des Paragrafen 184b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 des Strafgesetzbuches – Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Inhalte“ wird am Donnerstag, 14. März 2024, in erster Lesung durch den Bundestag beraten. Im Anschluss an die 40-minütige Debatte ist die Überweisung an die Ausschüsse geplant. Bei den weiteren Beratungen soll der Rechtsausschuss die Federführung übernehmen.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Der erst zum 1. Juli 2021 durch das Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder grundlegend neugefasste Tatbestand der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes kinderpornographischer Inhalte (Paragraf 184b des Strafgesetzbuches –StGB) soll angepasst werden. Die damals vorgenommene Erhöhung des Strafrahmens habe dazu geführt, dass alle Taten nach Paragraf 184b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 „Verbrechen“ im Sinne der formalen Definition des Paragrafen 12 Absatz 1 StGB seien, schreibt die Regierung. Wegen dieser formalen Einstufung sei keine Einstellung des Verfahrens nach den Paragrafen 153, 153a Strafprozessordnung (StPO) und keine Erledigung durch Strafbefehl mehr möglich.

Rückmeldungen aus der Praxis hätten jedoch gezeigt, dass dies bei Taten am unteren Rand der Strafwürdigkeit – und insbesondere bei Fallkonstellationen, bei denen die Täter und Täterinnen offensichtlich nicht aus einer pädokrimineller Energie handeln – dazu führen könne, „dass eine tat- und schuldangemessene Sanktionierung nicht mehr in jedem Einzelfall gewährleistet ist“. Die benannten Tatbestände sollen nun durch Absenken der Mindeststrafen wieder zu „Vergehen“ herabgestuft werden.

Erhöhung der Höchstfreiheitsstrafe wird beibehalten

Beibehalten werden solle aber die Erhöhung der Höchstfreiheitsstrafe auf zehn Jahre für die schwerer wiegenden Tatbestände des Paragrafen 184b Absatz 1 StGB. Dadurch sei sichergestellt, dass auch künftig schwere Straftaten nach Paragraf 184b Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 StGB „angemessen sanktioniert werden können“.

Zugleich wird den Strafverfolgungsbehörden wieder die Möglichkeit eröffnet, angemessen auf Verfahren zu reagieren, bei denen der Tatvorwurf am unteren Rand der Strafwürdigkeit liegt. Diese Verfahren könnten deshalb – wie vor der Änderung im Jahr 2021 – wieder eingestellt oder durch Strafbefehl erledigt werden, „wenn die Voraussetzungen im Einzelfall vorliegen“. (hau/26.02.2024)