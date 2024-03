Liveübertragung: Freitag, 22. März, 13.55 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Freitag, 22. März 2024, in einer Aktuellen Stunde zum Thema „Meinungsfreiheit an Schulen“. Die Aussprache wird auf Verlangen der AfD-Fraktion aufgesetzt. Für die Debatte ist eine Dauer von rund einer Stunde vorgesehen. (eis/21.03.2024)