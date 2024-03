Die Enquete-Kommission „Lehren aus Afghanistan“ widmet sich in einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung am Dienstag, 19. März 2024, dem Thema „Lehren aus Afghanistan - Die Sicht der Einsatzkräfte“. Das Gremium tagt ab 17.30 Uhr für ca. zwei Stunden im „Foyer“ des Paul-Löbe-Hauses. Das Gremium aus elf Abgeordneten und elf Sachverständigen untersucht den gesamten Zeitraum des deutschen Engagements in Afghanistan von 2001 bis 2021. Auf dieser Basis sollen Ansätze zur Optimierung des vernetzten Ansatzes als Grundprinzip deutscher Außenpolitik entwickelt werden.

Die Sitzung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Der vernetzte Ansatz in der Sicherheitspolitik beschreibt die Verzahnung militärischer, polizeilicher, diplomatischer, entwicklungspolitischer und humanitärer Instrumente bei Einsätzen im Rahmen internationaler Friedensmissionen. Ob dieser Ansatz der richtige war und wie das Zusammenspiel von militärischen und zivilen Maßnahmen im internationalen Krisenmanagement aussehen müsste, um erfolgreich zu sein – dazu soll die Enquete-Kommission dem Bundestag Vorschläge für die Zukunft machen. (15.03.2024)

Zeit: Dienstag, 19. März 2024, 17.30 Uhr bis 20 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal Foyer