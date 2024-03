Der Finanzausschuss befasst sich am Mittwoch, 20. März 2024, in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Finanzmarktdigitalisierung“. Das Gremium tagt ab 14.30 Uhr im Saal E.400 des Paul-Löbe-Haus. Das Gremium übernimmt in der Regel die federführenden Ausschussberatungen in den Bereichen der Finanzmarktregulierung (Banken, Wertpapier- und Versicherungsgeschäft), des Zollwesens und der Steuerpolitik. (12.03.2024)

Die Sitzung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Mittwoch, 20. März 2024, 14.30 Uhr bis 16 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400