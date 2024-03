Liveübertragung: Donnerstag, 11. April, 14.25 Uhr

Ohne Aussprache entscheidet der Bundestag am Donnerstag, 11. April 2024, über eine Reihe von Vorlagen:

Lebensmittelkennzeichnung: Die Abgeordneten stimmen über einen Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel „Verbraucherfreundliche und transparente Kennzeichnung von Insekten in Lebensmitteln“ (20/5997) ab. Grundlage ist eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft (20/6531). In dem Antrag wird die Bundesregierung unter anderem aufgefordert, „Insekten oder deren Derivate als Zutat auf der Vorderseite eines verpackten Lebensmittels in Form eines ,Front of Pack-Labelings'“ sichtbar zu machen. Darüber hinaus soll es „eine Pflicht zur allgemeinen Kennzeichnung von Allergenen für verpackte Lebensmittel, die Insekten, Teile von Insekten oder deren Extrakte als Zutat enthalten“, geben. Hersteller sollen zudem Angaben zu „angewendeten Verfahren der Keimabtötung bei Insekten machen“, die als Zutat in Lebensmitteln Verwendung finden.

Petitionen: Das Parlament stimmt darüber hinaus über 16 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen sind und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelt sich um die Sammelübersichten 541 bis 556 (20/10761, 20/10762, 20/10763, 20/10764, 20/10765, 20/10766, 20/10767, 20/10768, 20/10769, 20/10770, 20/10771, 20/10772, 20/10773, 20/10774, 20/10775, 20/10776).

(ste/25.03.2024)