Liveübertragung: Donnerstag, 11. April, 11.40 Uhr

„Gute Startchancen für mehr Bildungsgerechtigkeit“ fordern die Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP in einem Antrag, der am Donnerstag, 11. April 2024, durch den Bundestag beraten werden soll. Nach der knapp 70-minütigen Debatte ist die Überweisung an den federführenden Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zur weiteren Beratung geplant. (hau/25.03.2024)