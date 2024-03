Liveübertragung: Donnerstag, 11. April, 14.35 Uhr

Die erste Beratung des von der Bundesregierung angekündigten Entwurfs „eines Zweiten Gesetzes zur Reform des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes“ durch den Bundestag soll am Donnerstag, 11. April 2024, erfolgen. Im Anschluss an die 40-minütige Debatte soll der Gesetzentwurf dem federführenden Rechtsausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden.

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Das Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz (KapMuG) stelle insbesondere für Ansprüche wegen falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinformation ein besonderes zivilprozessuales Musterverfahren vor den Oberlandesgerichten bereit, schreibt die Bundesregierung. Tatsachen- oder Rechtsfragen, die sich in mehreren Individualklageverfahren vor den Landgerichten gleichermaßen stellen, würden danach dem Oberlandesgericht vorgelegt und in einem einheitlichen Verfahren verhandelt und entschieden, „wenn Parteien in mindestens zehn dieser Individualverfahren dies beantragen“. Im Anschluss an den Musterentscheid würden die einzelnen Klageverfahren vor den Landgerichten auf dessen Grundlage zu Ende geführt.

Das KapMuG sei zuletzt im Jahr 2012 reformiert worden, heißt es weiter. Es trete nach mehrmaligen Verlängerungen am 31. August 2024 außer Kraft. Wie nicht zuletzt eine breit angelegte Praxisbefragung im Sommer 2019 gezeigt habe, bedürfe das geltende System des KapMuG der weiteren Reform, schreibt die Regierung. Das geregelte mehrstufige Vorlageverfahren habe sich ungeachtet der Verbesserungen durch die letzte Reform weiterhin als zu kompliziert und langwierig erwiesen, um das Ziel einer effektiven Erledigung von Massenverfahren mit kapitalmarktrechtlichem Bezug erreichen zu können.

Der Gesetzentwurf sieht nun vor, das KapMuG als besondere Verfahrensordnung mit seinem bisherigen Anwendungsbereich zu erhalten. „Es wird unter Wahrung seiner grundsätzlichen Verfahrensstrukturen zu einem sowohl für die Justiz als auch den Individualrechtsschutz effektiven Instrument bei der Bewältigung von Massenverfahren mit kapitalmarktrechtlichem Bezug fortentwickelt und als solches dauerhaft etabliert“, heißt es in dem Entwurf. (hau/25.02.2024)