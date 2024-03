Liveübertragung: Mittwoch, 10. April, 18 Uhr

Ein von der AfD-Fraktion angekündigter Gesetzentwurf „zur Reform der missbräuchlichen Anerkennung von Vaterschaften“ steht am Mittwoch, 10. April 2024, auf der Tagesordnung des Bundestages. Im Anschluss an eine 40-minütige Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Entwurf an die Ausschüsse überwiesen werden. Bei den weiteren Beratungen soll der Rechtsausschuss die Federführung übernehmen. (hau/25.03.2024)