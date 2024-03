Liveübertragung: Donnerstag, 11. April, 9 Uhr

Anlässlich des 30. Jahrestages des Völkermordes in Ruanda findet am Donnerstag, 11. April 2024, im Bundestag eine vereinbarte Debatte statt. Knapp 70 Minuten sind dafür eingeplant. Von April bis Juni 1994 wurden unter den Augen der Weltöffentlichkeit und in Gegenwart einer weitgehend machtlosen VN-Mission in dem zentralafrikanischen Land an die eine Millionen Menschen ermordet, mehrheitlich Angehörige der Tutsi. (hau/25.03.2024)