Von der Tagesordnung des Bundestages am Donnerstag, 25. April 2024, wieder abgesetzt wurde ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Situation der Trainer und Schiedsrichter in Deutschland“ (20/9741). Im Anschluss an die rund 30-minütige Aussprache sollte der Antrag ursprünglich zur weiteren Beratung an den federführenden Sportausschuss überwiesen werden.

Antrag der Unionsfraktion

Die Unionsfraktion fordert in ihrem Antrag unter anderem Informationen über die Anzahl und die Motivlage von Trainern, die von Deutschland ins Ausland wechselten, um die Sachlage erfassen zu können. Die Bundesregierung soll darauf hinwirken, dass die Besoldung von Trainern verbessert wird und die angekündigte Reform des Spitzensports auch dahingehend ausrichten, dass die Tätigkeit von Trainern unabhängig von der Vergütung attraktiver wird und die atypischen Arbeitszeiten der Trainer angemessen berücksichtigt werden.

Zudem gelte es, angesichts der zunehmenden Gewalt gegenüber Schiedsrichtern im Fußball gemeinsam mit dem Deutschen Fußball-Bund Strategien zu entwickeln und Maßnahmen zu ergreifen, um Schiedsrichter besser zu schützen und die Tätigkeit des Schiedsrichters dadurch attraktiver zu machen, dass die Ehrenamtspauschale auf 1.200 Euro im Jahr angehoben wird. (vom/mis/23.04.2024)