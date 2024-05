Liveübertragung: Freitag, 17. Mai, 14.40 Uhr

Die Abgeordneten des Bundestages befassen sich am Freitag, 17. Mai 2024, mit dem Thema „Aufklärung möglicher Zahlungen an CDU und SPD aus dem Umfeld mutmaßlicher Schleuser“. Das Parlament debattiert in einer Aktuellen Stunde rund eine Stunde darüber. (eis/16.05.2024)