Liveübertragung: Donnerstag, 16. Mai, 14.35 Uhr

Der Deutsche Bundestag wählt am Donnerstag, 16. Mai 2024, ohne vorherige Aussprache die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Die Wahl erfolgt auf Vorschlag der Bundesregierung. Für die Wahl ist die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Bundestages erforderlich, also mindestens 368 Stimmen. Gewählt wird mit Stimmkarten. Aller Voraussicht nach wird Prof. Dr. Louisa Specht-Riemenschneider, Lehrstuhlinhaberin für Bürgerliches Recht, Informations- und Datenrecht an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, nominiert.

Louisa Specht-Riemenschneider folgt auf Ulrich Kelber, dessen fünfjährige Amtszeit zum vergangenen Jahresende abgelaufen war. Seit dem 7. Januar führt Kelber die Geschäfte der Bonner Behörde für den Datenschutz und die Informationsfreiheit kommissarisch. (eis/10.05.2024)