Faire Zugangsmöglichkeiten zu Medikamenten, leistungsfähige Gesundheitssysteme für alle Länder und ein besseres, abgestimmtes Krisenmanagement: All das soll ein neuer Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ermöglichen. Mit dem Stand der Verhandlungen, einem Antrag der CDU/CSU-Fraktion (20/9737) und einem Antrag der AfD-Fraktion (20/10391) hat sich der Unterausschuss Globale Gesundheit des Gesundheitsausschusses in einer öffentlichen Anhörung am Montag, 22. April 2024, beschäftigt.

Antrag der Union

In ihrem Antrag „Für transparente Verhandlungen über das WHO-Pandemieabkommen – Gegen Fehlinformationen und Verschwörungstheorien“ (20/9737) fordert die CDU/CSU-Fraktion, sich konsequent für den Präventionsansatz, die umfassende Vorbeugung von Pandemien, einzusetzen und somit auf eine ausgewogene Berücksichtigung des gesamten „PPR-Zyklus“ – Pandemic Prevention Preparedness Response – in der abschließenden Fassung des Pandemieabkommens zu dringen. Zudem soll auf eine enge Abstimmung zwischen den globalen Gesundheitspandemieabkommen und den internationalen Gesundheitsvorschriften gedrungen und so die Einbeziehung von Gesundheitsfragen in allen Politikbereichen gefördert werden.

Die Welt sei auf den Ausbruch der Pandemie 2020 nicht gut vorbereitet gewesen, heißt es in dem Antrag. Schon bald sei ersichtlich geworden, dass die internationalen Gesundheitsvorschriften der Weltgesundheitsorganisation unzureichend gewesen seien, um ein abgestimmtes und wirksames Handeln sicherzustellen. Das habe die Notwendigkeit für ein Pandemieabkommen der WHO klar zutage treten lassen.

Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion dagegen fordert in ihrem Antrag „Ablehnung des WHO-Pandemievertrags sowie der überarbeiteten Internationalen Gesundheitsvorschriften“ (20/10391) die Bundesregierung auf, den Pandemievertrag abzulehnen, rechtzeitig Widerspruch gegen die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften zu erheben, einen Bericht über die Rolle der WHO während der Corona-Krise vorzulegen und sich für ein Finanzierungsmodell einzusetzen, das die Unabhängigkeit und Neutralität der WHO gewährleistet.

Göhde: Vertrag stärkt globalen Gesundheitsarchitektur

Als wichtiger Schritt zur Stärkung der globalen Gesundheitsarchitektur sei der Pandemievertrag zu begrüßen, sagte Roland Göhde von der Initiative „German Health Alliance“. Wesentlich sei, dass der Vertrag eine diskriminierungsfreie, umfassende und qualitative Gesundheitsversorgung ermöglicht sowie die Gesundheitssysteme stärke und nachhaltig sichert. Erforderlich sei ein konsequenter, umfassender Präventionsansatz im Sinne des One-Health-Aspekts. Damit eine Umsetzung jetzt gelinge, müsse die Staatengemeinschaft eng zusammenarbeiten. Frühwarnsysteme gelte es konsequent einzubetten und bei Ausbrüchen Daten umfassend und transparent zur Verfügung zu stellen.

Um den globalen Süden in die Lage zu versetzen, die Anforderungen des Abkommens zu erfüllen, brauche es zudem eine verstärkte Finanzierung sowie Unterstützung beim Technologie- und Wissenstransfer. Gleichzeitig sei der Schutz der geistigen Eigentumsrechte und der Abbau von Handelsbarrieren essenziell. Göhde betonte die wichtige Rolle der Privatwirtschaft für die Finanzierung von Entwicklung und Herstellung sowie für Transfer und Implementierung von Innovationen und bedarfsgerechten Gesundheitslösungen. Die Wirtschaft sei systematisch einzubeziehen und die Kooperation von öffentlichem und privatem Sektor zu stärken.

Kruse plädiert für kritische Rückschau

Auf die weitreichende Natur der Anpassungen und verfahrensrechtliche Fragen verwies der Rechtsanwalt Philipp Kruse. Der Entwurf über den in fünf Wochen zur Abstimmung stehenden Pandemievertrag sowie über die Anpassung der internationalen Gesundheitsvorschriften sei den Mitgliedstaaten nicht fristgerecht zugestellt worden.

Der Schutz der Bevölkerung vor Pandemien sei ein hohes Ziel, sagte Kruse. Die intensiven Eingriffsmaßnahmen in Wirtschaft und Gesellschaft bedürften aber einer kritischen Rückschau statt des überstürzt anmutenden Handelns der WHO. Er könne in den neuen Verträgen keine Vorteile erkennen, so der Sachverständige. Vor allem fehle es an Regelungen zur Verantwortlichkeit und zur Rechenschaftspflicht der WHO, die dem hohen Ausmaß der Kompetenzerweiterung der Organisation gerecht würden.

Rittner: Souveränität der Staaten als Leitprinzip

Angesichts globaler Krisen wäre es ein wichtiges Signal, wenn es der WHO jetzt gelänge, eine Einigung für eine bessere globale Gesundheit herbeizuführen, mahnte dagegen Dr. Anja Maria Rittner von der Konrad-Adenauer-Stiftung und fasste den Verhandlungsstand für das geplante Pandemieabkommen zusammen.

Die letzte Verhandlungsrunde stehe bevor, der sechste Entwurf des Büros liege nun vor. Dieser sei viel ausgewogener als die vorherigen Versionen und spiegele alle Elemente des Pandemiezyklus wider. Das Pflegepersonal erfahre eine Stärkung, die Souveränität der Mitgliedstaaten werde als Leitprinzip verankert, Streitthemen würden von Folgearbeitsgruppen behandelt. Die Chancen für eine Einigung der Staatengemeinschaft seien gestiegen.

Scharwey: Ungleicher Zugang zu Medizinprodukten

Als unabhängige medizinische humanitäre Nothilfeorganisation reagiere ihre Organisation in weltweit 70 Ländern auf Ausbrüche von Krankheiten über Covid-19 hinaus, darunter Cholera oder Diphtherie, erläuterte Melissa Scharwey von Ärzte ohne Grenzen. Oft sei Ärzte ohne Grenzen der erste und einzige Akteur vor Ort, um Präventionsarbeit zu leisten, Menschen zu behandeln und die Ausbrüche einzudämmen. Häufig mangele es dabei an geeigneten Impfstoffen, Diagnostik und Medikamenten. Meist existierten die Produkte, würden aber nicht ausreichend produziert.

Die Covid-19-Pandemie habe aufgedeckt, wie ungleich der Zugang zu medizinischen Produkten weltweit sei. Das sei für Ärzte ohne Grenzen ein zentrales Thema. Man wünsche sich deswegen ein effizientes Pandemieabkommen. Im aktuellen Entwurfstext mangele es jedoch an konkreten, verpflichtenden Bestimmungen. Ein Ansatz, der auf Freiwilligkeit beruht, habe sich während der Pandemie als unwirksam erwiesen, egal ob man nun das Teilen von Informationen über Krankheitserreger oder von Technologie, Wissen oder geistigen Eigentumsrechten betrachte. Öffentliche Forschungsförderung müsse an Bedingungen über einen gerechten Zugang geknüpft werden, betonte Scharwey.

Villarreal: Transparenz bei Forschungsfinanzierung

Das Pandemieabkommen müsse unabhängig von der Zahlungsfähigkeit einzelner Länder, eine global gerechte Verteilung pandemiebezogener Produkte ermöglichen, forderte Dr. Pedro Villarreal von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das neue Abkommen biete zudem die Chance, eine größere Transparenz über die Bedingungen der öffentlichen Finanzierung von Forschung und Entwicklung pandemiebezogener Produkte herzustellen, insbesondere, wenn diese kommerziellen Herstellern zugute komme.

Ansonsten drohe ein Verlust des öffentlichen Vertrauens in das Pandemiemanagement. Für den Bereich der Versorgung mit Medikamenten sei es zudem an der Zeit, das im TRIPS-Abkommen der Welthandelsorganisation geregelte geistige Eigentumsrecht neu zu bewerten. (ll/22.04.2024)

Zeit: Montag, 22. April 2024, 18 Uhr bis 19 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2 600