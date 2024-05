Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung widmet sich am Mittwoch, 15. Mai 2024, in einer öffentlichen Anhörung dem Thema „Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie für Deutschlands Zukunft stärken“. Das Gremium erörtert langfristige Weichenstellungen in der Forschungs- und Bildungspolitik. Darüber hinaus berät das Büro für Technikfolgen-Abschätzung (TAB) den Bundestag bei forschungs- und technologiepolitischen Fragen. (08.05.2024)

Die Sitzung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Mittwoch, 15. Mai 2024, 9.30 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101