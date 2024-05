Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung widmet sich am Montag, 3. Juni 2024, ab 15 Uhr in einer zweistündigen öffentlichen Anhörung dem Thema „Berufsbildungsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetz (BVaDiG)“.

Die Sitzung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Das Gremium erörtert langfristige Weichenstellungen in der Forschungs- und Bildungspolitik. Darüber hinaus berät das Büro für Technikfolgen-Abschätzung (TAB) den Bundestag bei forschungs- und technologiepolitischen Fragen. (29.05.2024)

Zeit: Montag, 3. Juni 2024, 15 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101