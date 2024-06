Liveübertragung: Donnerstag, 13. Juni, 10.20 Uhr

Der Bundestag befasst sich am Donnerstag, 13. Juni 2024, mit der tödlichen Messerattacke auf einen Polizisten Ende Mai in Mannheim. Die Unionsfraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Betroffenheit reicht nicht – Klare Konsequenzen aus dem Terror von Mannheim ziehen“ (20/11758) vorgelegt. Über den Antrag stimmen die Abgeordneten im Anschluss an die rund 70-minütige Aussprache namentlich ab. (irs/12.06.2024)