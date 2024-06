Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung befasst sich am Mittwoch, 12. Juni 2024, im öffentlichen Teil seiner ansonsten nichtöffentlichen Sitzung mit der Unterrichtung durch die Bundesregierung über „Chancen und Herausforderungen einer gerechten Energiewende am Beispiel des afrikanischen Kontinents“. Die öffentliche Tagesordnungspunkt beginnt um 11.50 Uhr und dauert eine Stunde. Er ist verbunden mit einem Gespräch mit der Klimaaktivistin Hilda Nakabuye aus Uganda sowie mit Hindou Oumarou Ibrahim aus dem Tschad, Koordinatorin der Association of Peul Women and Autochthonous Peoples of Chad (AFPAT).

Der Tagesordnungspunkt wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geht es um Fragen der weltweiten wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der sozialen Gerechtigkeit als Basis eines friedlichen Zusammenlebens. Themen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind: Bildung und Ausbildung für alle, menschenwürdige Arbeit und nachhaltiges Wachstum, Krankheitsbekämpfung und Geschlechtergerechtigkeit, Stadtentwicklung und Klimaschutz, Infrastruktur und ländliche Entwicklung, die Stärkung öffentlicher Verwaltungen sowie gute Regierungsführung. Die 24 Abgeordneten überprüfen in den Partnerländern auch die Umsetzung deutscher Entwicklungsprojekte. (06.06.2024)