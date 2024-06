Liveübertragung: Donnerstag, 27. Juni, 14.35 Uhr

Ohne Aussprache entscheidet der Bundestag am Donnerstag, 27. Juni 2024, über eine Reihe von Vorlagen:

Herkunftskennzeichnung bei Honig: Abgestimmt wird über den Antrag der CDU/CSU-Fraktion mit dem Titel „Herkunftskennzeichnung bei Honig verbessern – Verbraucherinformation stärken – Heimische Imker schützen“ (20/7584). Dazu hat der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft eine Beschlussempfehlung (20/8623) vorgelegt. Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, sich auf europäischer Ebene für „eine bessere Rechtsdurchsetzung und häufigere Kontrollen einzusetzen, um die Importe von gestreckten Honigen zu minimieren“. Darüber hinaus soll das pauschale Verbot der Bienenhaltung in Naturschutzgebieten überdacht werden. Im Europäischen Rat solle sich die Regierung für eine bessere Rückverfolgbarkeit des importierten Honigs sowie einheitliche Qualitätsstandards einsetzen. „Die hohe Nachfrage nach Honig können die Imker in Deutschland allein nicht befriedigen“, heißt es in dem Papier. Deutschland sei ein klassisches Honig-Importland.

Vegane Ernährung: Zur Abstimmung steht auch ein Antrag der AfD-Fraktion (20/9798) mit dem Titel „Warnung vor veganer Ernährung bei Risikogruppen“ (20/9798), zu dem eine Beschlussempfehlung des Gesundheitsausschusses(20/11857) vorliegt. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung solle „explizit und nachdrücklich vor den Gefahren veganer Ernährung ohne zusätzliche Einnahme von Ergänzungspräparaten besonders für Risikogruppen warnen“, heißt es in dem Antrag. Die Warnungen müssten digital auf der Website der Bundeszentrale sichtbar sein. Ferner seien die Warnungen in entsprechende Druckerzeugnisse aufzunehmen, inklusive einer Auflistung möglicher Symptome einer Mangelernährung. Zur Begründung heißt es, bei einer rein pflanzlichen Ernährung sei eine ausreichende Versorgung mit einigen Nährstoffen nicht oder nur schwer möglich. Der am meisten fehlende Nährstoff sei Vitamin B12. Für Schwangere, Stillende, Säuglinge, Kinder und Jugendliche werde eine vegane Ernährung von der Deutsche Gesellschaft für Ernährung nicht empfohlen, heißt es in dem Antrag.

Petitionen: Das Parlament stimmt darüber hinaus über zwölf Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen an, die beim Bundestag eingegangen und vom Petitionsausschuss beraten worden waren. Es handelt sich um die Sammelübersichten 603 bis 614 (20/11803, 20/11804, 20/11805, 20/11806, 20/11807, 20/11808, 20/11809, 20/11810, 20/11811, 20/11812, 20/11813. 20/11814).

Forderung nach einem „Recht auf Reparatur“

Darunter befindet sich auch eine Petition mit der Forderung nach einem „Recht auf Reparatur“, welches sich auf alle in Deutschland produzierten und gehandelten Produkte mit Ausnahme von Verbrauchsgütern beziehen soll. Durch die Möglichkeit der Reparatur von Produkten könnten wertvolle Ressourcen gespart und Emissionen bei der Herstellung reduziert werden, heißt es in der öffentlichen Petition (ID 118417). Zudem würde so den Verbrauchern mehr Wahlfreiheit ermöglicht. Der Petent fordert konkret, Produkte so zu gestalten, dass sie mit handelsüblichen Werkzeugen zerstörungsfrei geöffnet und wieder verschlossen werden können und alle Komponenten einfach entnommen werden können.

Hersteller müssten außerdem den Nutzern und den Reparaturbetrieben alle für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile zu Preisen zu Verfügung stellen, „die eine Reparatur nicht verhindern“. So dürfe der Preis des teuersten Ersatzteils nicht über 30 Prozent des Neupreises eines entsprechenden Produktes liegen. Die Ersatzteile müssten zudem über die gesamte Nutzungsdauer, „mindestens jedoch für fünf Jahre verfügbar sein“, heißt es in der Eingabe.

Petition geht als Material an die Regierung

Die in der Sitzung des Petitionsausschusses am 12. Juni verabschiedete Beschlussempfehlung an den Bundestag sieht nun vor, die Petition dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie dem Bundesministerium der Justiz „als Material“ zu überweisen. Den Verfahrensgrundsätzen des Petitionsausschusses zu Folge bedeutet dies, dass die Bundesregierung die Petition „in die Vorbereitung von Gesetzentwürfen, Verordnungen oder anderen Initiativen oder Untersuchungen einbeziehen soll“.

Der Petitionsausschuss unterstütze die Forderung nach besserer Reparierbarkeit der Produkte, um ihre Lebensdauer zu verlängern, heißt es in der Begründung zu der Beschlussempfehlung. Ökologische Produktpolitik werde jedoch auf europäischer Ebene gestaltet, „da sich die Waren im europäischen Binnenmarkt bewegen und einheitliche Anforderungen sinnvoller sind als unterschiedliche nationale Regelungen“, schreiben die Abgeordneten.

Umfassende ökologische Produktpolitik

Derzeit bestünden auf europäischer und nationaler Ebene Bestrebungen, die Lebensdauer von Produkten zu verlängern, heißt es weiter. Zu begrüßen seien insbesondere die Pläne der EU, die Ressourcenschutzregelungen unter der erfolgreichen EU-Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG auf weitere Produktgruppen auszuweiten und unter anderem mit der Sustainable Products Initiative (SPI) eine umfassende ökologische Produktpolitik zu fördern.

Der zu hohe Preis einer Reparatur im Vergleich zu einem Neukauf könne ein Ausschlussgrund für eine Reparatur sein und damit im Falle eines Defektes „das Leben eines Produktes beenden“, schreibt der Petitionsausschuss. Die Bundesregierung setze sich dafür ein, dass Verbrauchern sowie Reparateuren Ersatzteile zu einem angemessenen Preis zur Verfügung gestellt werden. „Bislang gibt es auf europäischer Ebene leider keine Anforderungen an die Höhe des Preises von Ersatzteilen“, heißt es in der Vorlage.

Der Ausschuss weist jedoch daraufhin, dass die EU-Mitgliedsstaaten inzwischen eine neue Ökodesign-Verordnung beschlossen hätten, „die die Ökodesign-Richtlinie ablöst und einen Fokus auf Nachhaltigkeitsaspekte wie unter anderem Reparierbarkeit, Rezyklierbarkeit und Umweltfußabdruck für Produkte legt“. Des Weiteren solle mit der Right to Repair Initiative der EU-Kommission die Warenkaufrichtlinie angepasst werden. Ein Richtlinienvorschlag, der unter anderem eine Stärkung der Reparatur gegenüber der Neulieferung im Gewährleistungsrecht und eine Verlängerung der Gewährleistungsfristen vorsehen könnte, sei geplant, schreibt der Ausschuss. (hau/vom/18.06.2024)