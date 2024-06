Der Auswärtige Ausschuss befasst sich am Montag, 24. Juni 2024, in einer öffentlichen Anhörung mit dem Thema „Der Einsatz von privaten Sicherheits- und Militärdienstleistern in bewaffneten Konflikten“.

Die Sitzung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Das Gremium gehört zu den vier Ausschüssen, die das Grundgesetz fest vorschreibt. Als klassischer politischer Ausschuss begleitet er die auswärtige Regierungspolitik vor allem im Vorfeld wichtiger außen- und sicherheitspolitischer Entscheidungen. (17.06.2024)